The Weeknd - Call Out My Name (Official Video)

Εσύ που απάντησες στην αφιέρωση μου μάλλον πρόκειται για συμπτωση..

Κυρίως γιατί τα στην περιπτωση μου η κοπελιά τα παράτησε όλα.



Όπως και να χει να σαι καλά. 1712