To be with you - Jamie O'Neal (lyrics)

Λυπάμαι που πάντα θα νομίζεις ότι σε πρόδωσα.

Όταν σου φώναζα απελπισμένα για να βάλω στα χέρια σου τις αποδείξεις δεν ήθελες.Ποτέ δεν δέχτηκες όχι απλά να με ακούσεις αλλά να δεις με τα μάτια σου αυτό που δεν είχα λόγο να σου κρύψω ποτέ.Τώρα δεν υπάρχουν πλέον παρα μόνο οι μαρτυρίες αυτών που τις είδαν.

Δεν σε πρόδωσα ούτε με τις σκέψεις ούτε με τα λόγια ούτε με τις πράξεις ακόμα και τότε που για μια στιγμή θέλησα να σε πληρώσω με το ίδιο νόμισμα υπερίσχυσε η αγάπη μου και δεν το έκανα.Λες ότι έκλεισα όλες τις πόρτες.Ναι τις έκλεισα γιατί ήθελα να σου δείξω ότι θέλω να με συναντήσεις σε ένα άλλο μονοπάτι όπου θα μπορώ να βαδίζω δίπλα σου χωρίς να με πληγώνει ο εγωϊσμός σου.Αυτός μας χώριζε πάντα και τώρα.Σου εύχομαι λοιπόν να βρεις όπου θέλεις την ευτυχία, κάνε ότι θέλεις στην ζωή σου.Θέλει γενναιότητα να αγαπάς τον άλλο περισσότερο απο τον εγωϊσμό σου και εσύ δεν την έχεις.Έβαλα στα χέρια σου τον βασιλιά μου και εσύ τον πούλησες νομίζωντας πως είναι ο τρελλός .Ήσουν τόσο κοντά μου και ο εγωϊσμός σου δεν σε άφηνε να το δεις.Σωπαίνω μια για πάντα αφού δεν μπορείς να με ακούσεις.

Στα παραμύθια ο πρίγκιπας κάνει τα πάντα για να σώσει την πριγκίπισσα ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του,δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που να μπορει να συγκριθεί με αυτόν τον στόχο .Το ίδιο συμβαίνει και στην ζωή υπάρχουν πολλοί γενναίοι "πρίγκιπες" και" πριγκίπισσες".Μάλλον εσύ δεν ήσουν ο δικός μου πρίγκιπας ,ο δικός μου ο πρίγκιπας θα έχει την γενναιότητα και την αγάπη να με σηκώσει όταν γονατιστή θα προσφέρω στα χέρια του την καρδιά μου.Ο δικός μου ο πρίγκιπας δεν θα βρει ομορφότερα τα τραγούδια των σειρήνων που θα συναντήσει στο διαβα του για να αποσπάσουν την αγάπη του απο εμένα γιατί απλά θα μπορεί να ξεχωρίσει τι σημαινει αληθινή αγάπη και τι εγωϊσμός.Θα έχει την γενναιότητα να αντισταθεί και να υπερασπιστεί αυτά που νιώθει κόντρα σε όλους και σε όλα ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό.Δεν υπάρχει τίποτε πιο γοητευτικό από αυτό για μενα.Αυτό για μένα σημαίνει αληθινή αγάπη.Δεν ζω χωρίς το οξυγόνο της.



Υγ:Εσύ πάντα θα βρίσκεις ένα λόγο να καλύπτεις με ξένα σώματα το κενό της αγάπης που δεν σε αφήνει ο εγωϊσμός σου να νιώσεις.Προχώρα, δεν υπάρχει τίποτε από εμένα πίσω σου για να γυρίσεις να κοιτάξεις,διαλύθηκα από τον πάγο της καρδιάς σου.