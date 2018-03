Beagle puppy learns how to go down stairs... FUNNY ENDING



α χα χα χα χα χα χα χα ΤΙ ΜΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ μου έρχεται να μπω μέσα στην οθόνη δεν αντέχω ρε λύσσαξα χα χα χα χα φεύγω πάω να το απαγάγω.