Pirates of the Caribbean:At World's End-The Black Pearl and The Flying Dutchman vs Endeavor

To φακελάκι δεν ήταν αδειανό Μωράκι μου.

Το ξέρεις.Στο είπα και χτες.Δεν υπάρχει πρόβλημα.ΣΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ.

ΝΑΙ Σ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ.♥Μ





ΓΙΑΝΝΗΣ



Υ.Γ. ΣΤΟ ΞΑΝΑΑΦΙΕΡΩΝΩ................ΑΣΤΟ ΓΙΑΤΙ