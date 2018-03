Tricky PJ Harvey - Broken Homes (Live The Late Show D. Letterman)

γιατι πολλες εξομολογησεις συνοψιζονται στις εξης δυο φρασεις:



Those men will break your bones

Don't know how to build stable homes



Γι' αυτο προσοχη στις επιλογες μας...