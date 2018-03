Mulholland Drive - LLorando (Crying) - English Subtitles

Yo estaba bien

Por un tiempo

Volviendo a sonreir

Luego anoche te vi

Tu mano me toco

Y el saludo de tu voz

Te hable muy bien y tu sin saber

Que he estado



Llorando por tu amor

Llorando por tu amor



Luego de tu adios

Senti todo mi dolor

Sola y llorando

Llorando

Llorando

Llorando



No es facil de entender

Que al verte otra vez

Yo estoy llorando



Yo que pense

Que te olvide

Pero es verdad es la verdad

Que te quiero mas

Mucho mas que ayer

Dime tu que puedo hacer



No me quieres ya

Y siempre estare



Llorando por tu amor

Llorando por tu amor



Tu amor se llevo

Todo mi corazon

Y quedo llorando

Llorando

Llorando

Llorando

Llorando

Llorando



Por tu amor