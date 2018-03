Ane Brun - To Let Myself Go.

Έχουν δίκιο όσοι λένε πως ότι δεν λύνεται, κόβεται. Τόσο καιρό σε κρατούσα με νύχια και με δόντια στην ζωή μου ενώ απ'ότι φάνηκε ήταν το μοναδικό μέρος που δεν ήθελες να βρίσκεσαι. Αντίο λοιπόν αυτή την φορά δεν θα σε ενοχλήσω ξανά.

Α.