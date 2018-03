My best friend's wedding - I say a little prayer

Σε είδα στον ύπνο μου και φιλιόμασταν.

Ελπίζω να είσαι καλά και ευτυχισμένος.

Δεν γνωρίζω πια τίποτε για σένα.

Ελπίζω η ελεύθερη ζωή που διάλεξες να σε γεμίζει.

Έλεγα μέσα μου πως δεν θα σε πρήζω για πολύ όπως και έγινε.

Δεν ήθελα να σε επιβαρύνω να σε αγαπώ ήθελα και ας μην μου έλεγες ούτε μια καλή κουβέντα.

Ήρθε η ωρα και έφυγα.

Ελπίζω να έχεις ησυχάσει τώρα πια με την απουσία μου.

Δεν θα ήθελα να σε ξαναενοχλήσω.

Απλά να.. που και που να δίνεις ένα σημάδι σου να ξέρω ότι υπάρχεις.

Το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο,αλλά είναι που πάντα θα σε νοιάζομαι ακόμα και αν δεν υπάρξουμε ποτέ πια ο ένας στην ζωή του άλλου.

Δεν με πειράζει το αποδέχθηκα πια και ήταν αναμενόμενο μετά από όλα ,αλλά το σφίξιμο στο στήθος δεν περνάει αν δεν ξέρω ότι είσαι καλά.

Οπότε αν δεν σου κάνει κόπο και αν δεν σε κάνω να θυμώνεις να μου κάνεις την χάρη



Υγ.Μην ξεχνάς για μένα ήσουν το φιλαράκι μου πρώτα από όλα.