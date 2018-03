you do something to me - Paul Weller (with lyrics)

Δεν ξέρω αν σε γνωρίζω πια, όπως πριν...Δεν ξέρω τι άλλαξε μέσα σου.

Δεν ξέρω,πως αναπνέεις,πως μυρίζεις...

Θυμάμαι μόνο εκείνο το βλέμμα σου καθώς μου έκανες έρωτα,που από τότε που για πρώτη φορά καρφώθηκε στα μάτια μου,θα το γυρεύω μέχρι να τα κλείσω οριστικά.