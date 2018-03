Tindersticks - Are you trying to Fall in Love again

Ξέρεις κάτι; κουράστηκα να σου λέω καλημέρα από εδώ. Θέλω να στην πω προσωπικά, με το όνομα μου στο όνομα σου. Δεν είμαι η τάδε ούτε εσύ ο τάδε. Σήμερα θα έχεις δύο καλημερες, μια κρυφή και μια φανερή. Και εγώ δύο επιλογές να σου ανοιγομαι ή να κρύβομαι. Ας δούμε τι θα φέρει αυτή η νέα μέρα.