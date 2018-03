Say Something (I'm Giving Up On You)

τότε γιατί με χώρισες χωρίς μια λέξη;

Ανάθεμα κι αν μπορέσεις κάποτε να βρεις,τι περίπου θέλεις.

Πάντως αυτό που ήμουν πάλεψες τόσο σκληρά για να τ'αλλάξεις!

Το ταπείνωσες,το βασάνισες,το πονέσες......Τουλάχιστον κατάφερες να μην θέλω να ξαναπεράσω τα ίδια,οπότε δεν θα ξανακάνω και τα ίδια λάθη.

Όσο κι αν σ'αγαπώ ακόμη.