London Grammar - Truth Is a Beautiful Thing (Lyric Video)

Δεν κράτησα ποτέ το χέρι σου.

Την καρδιά σου, ίσως. Όπως κι εσύ την δική μου άλλωστε.

Μια ελπίδα- ψευδαίσθηση- επικοινωνίας σε ποιόν φτάνει?



I wear another thought of you

There's so much home I give to you

Hide you somewhere they don't know

Deep in my call you know you have a throne



Καλημέρα!!!

Φ.