To be with you - Jamie O'Neal (lyrics)

Μην τολμήσεις να μου πάθεις τίποτα γιατί θα πεθάνω.Ούτε η δική μου η υγεία είναι στα καλυτερά της.

Σ'αγαπάω μ'ακούς;

Μίλα μου

Σ'αγαπάω