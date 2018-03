Ash Riser - You Know I'm No Good (Cover)

Έλα να ξοδέψουμε τα βράδια μας και να μας βρίσκει ο ύπνος ξημερώματα να μιλάμε κουρασμένοι για τους φόβους που μας κρατησαν μακριά. Έλα.