Kaleo - Way Down We Go (Official Video)

Μόνο που το κενό,δεν γεμίζει με...θέατρο.Το αντίθετο συμβαίνει...

Το κενό μεγιστοποιείται,από τις "πολύ μεγάλες ερμηνείες",γιατί

κάπου πρέπει να χωράνε τόσο μεγάλες προσωπικότητες.