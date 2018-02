Cage the Elephant - Too Late to Say Goodbye (lyrics)

Να βρισκόμασταν απόψε και όλο να λέγαμε ότι πρέπει να φύγουμε γιατί έχουμε να ξυπνήσουμε νωρις και να μην μπορούμε να κάνουμε βήμα. Να αρνούνται τα πόδια μας να περπατήσουν σε αντίθετη κατεύθυνση. Να ιδρώνουν τα χέρια μας απ το άγχος μην καταλάβουμε πόσο θέλει ο ένας τον άλλον. Να μπερδεύονται τα λόγια μας μην προδωσουν τα συναισθήματα μας. Να το παίζουμε άνετοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας. Να μείνουμε ήσυχοι, να μην μιλάμε, ν ακουστούν τα μέσα μας να φωνάζει το ένα στο άλλο. Να αγαπηθουν οι ψυχές μας και οι καρδιές μας να φοβούνται. Ας είναι, ας μείνει έτσι.



Καληνύχτα αγάπη μου.