Dire Straits - Romeo And Juliet With Lyrics (Live On Fridays)

Μου υποσχέθηκες τα πάντα.

Είπες : "Σ'αγαπώ όπως τα αστέρια ψηλά, θα σ'αγαπώ μέχρι να πεθάνω".



Αλήθεια που είσαι;