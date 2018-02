3 Doors Down - Here Without You

να ντυθείς ζεστά και να σκεπαστεις. Μην φοβάσαι για μας. Εγώ είμαι απλώς λίγο απογοητευμένη και κουρασμένη. Αλλά θα μου περάσει. Σε αγαπώ. Καλό ξημέρωμα.