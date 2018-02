Thom Yorke With PJ Harvey - This Mess Where In

Κατ αρχάς, να σου πω ότι δεν σε γνωρίζω, δεύτερον ότι είμαι κοπέλα, και ένιωσα την ανάγκη να σου απαντήσω καταλαβαίνοντας από το γραπτό σου ότι βρίσκεσαι σε μία φάση που νιώθεις μία απόγνωση έναν θυμό έναν φοβο μήπως σε ευνουχίσει η ευνουχιστεις.



Είναι γνωστό και προφανες ότι ο ευνουχισμός αποτελεί μία καθαρά ιατρική χειρουργικη πράξη, οπότε δεν μπορεί να συμβεί πρακτικά, τώρα επειδή καταλαβαίνω τι λες το εάν θελει να βγει κάποια νικήτρια σε έναν ανταγωνισμο σχεσιακου περιεχομένου που νομίζω ότι προκύπτει από το οτι απλά η κοπέλα δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματα που τρέφεις για εκεινη το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ναι είναι μαλακο! Και ντροπή της να μην είναι σε θέση να σε ακούσει, να νιώσει όπως νιώθεις γι αυτή. Αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι και δικαίωμα της; Να μην αισθάνεται το ίδιο; Τώρα, τα περι ευνουχισμού και ότι σ έχει φάει.. δυστυχώς η ενέργεια που αναλωνεις στην σκέψη αυτής είναι πολύ περισσότερη απ όσο το κάνει η ίδια για εσένα

..Μπορεί να μην σε σκέφτεται και καθόλου και ναι είναι μαλακο. Αλλά πόσο κακό κάνεις στον εαυτό σου σκεπτόμενος έτσι.. και τι πειραζει; Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και επιλέγουμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει και απομακρυνόμαστε από αυτό που μας πληγώνει. θα σου πρότεινα να δεις κάνα ταινίακι να δεις ότι υπάρχουν και χειρότερα αλλά και να ταυτιστείς με τον ήρωα..Για πληγωμένες ανδρικές καρδιές προτείνω ..δεν μου ρχετε τώρα.. παίξε με Χόλιγουντ..Κάτι θα βρεις Α! ναι.. σπλατερακι τύπου Scream .. γυναίκες με μεγάλο στήθος που τις σφάζουν..Είναι το κατάλληλο!! Καλησπέρα και καλή βραδιά!! Ελπίζω να βοήθησα