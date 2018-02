Forever Friends: Love is in the Air / HD

Τι θα απογίνει τώρα η καρδούλα μου που δεν την ήθελες?κ αν όπως λένε μια φορά ερωτεύεται ο άνθρωπος δηλαδή η δική μου η φορά ήταν μαζί σου κ δεν με θες κ από πάνω.Αυτό δεν είναι καλό για μένα.Είμαι μόνο 26 άρα υποθέτω κάποια στιγμή θα ξαναερωτευτώ.Ποτέ ξανά όμως τόσο δυνατά.Κ στην τελική δεν θέλω άλλη φορά.Με σένα ήθελα να είναι η τελευταία.Θα ήταν τέλειο να γινόνταν να σου στείλω ένα τέτοιο αρκουδάκι να σου ρίξει μια,να με θες κ εσύ.Μα αυτά γίνονται μόνο στα παραμύθια.Είμαι χαζή τελικά!!!εσύ θα γκομενίζεις τώρα δεξιά αριστερά...κ εγώ στην κοσμάρα μου ακόμα!!αχ!λύσσιαξα τώρα που το σκέφτηκα αυτό!τελοσπάντων.καληνύχτα Γιάννη!!!