Beau Black "Go Outside And Play"

με έπαιρνες τηλέφωνο γιατί αλλιώς θα σε έβλεπα σήμερα

δεν ήσουν ούτε σε εκείνο πριν την κεντρική πλατεία ούτε σε αυτό που είναι μετά