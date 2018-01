ThirtyTwo Delarge - The First Post ft. 999 of NUMBERS

Το πρώτο επίσημο instrumental album (Beat tape) του ThirtyTwo Delarge. Το ύφος του album είναι ένα πάντρεμα του boom bap με το rock και το trip hop. Τα μουσικά δείγματα έχουν μια εναλλακτική αισθητική από κομμάτι σε κομμάτι κρατώντας πάντα μια ομοιόμορφη ροή καθ' όλη τη διάρκεια του album. Η μίξη και η τελική βελτιστοποίηση έγινε στο "The Cage Studio" από τον Dennis Campitsis.

Καλή ακρόαση!



https://thirtytwodelarge.bandcamp.com