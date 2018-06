Θα ήθελα μέσα από αυτή την ωραία στήλη της πόλης να εκφράσω τα ευχαριστήριά μου στους διοργανωτές και καλλιτεχνικούς διευθυντές και γενικά δημιουργούς διαφόρων φεστιβάλ που γίνονται στην υπέροχη αγαπημένη Αθήνα που έχω περάσει όλη τη ζωή μου.

Δεν εννοώ μόνο τα καλοκαιρινά φεστιβάλ αλλά και τα χειμερινά.

Γενικά.

Αφορμή της εξομολόγησης στάθηκε η γνωριμία μου με τρεις αριστουργηματικές ταινίες που δεν ήξερα και γνώρισα μέσα από φεστιβάλ και προβολές κι ενθουσιάστηκα!!!!!!!!!

Σας τις προτείνω ανεπιφύλακτα. Μιλάμε για αριστουργήματα που δίνουν τροφή για σκέψη. Με μαύρο χιούμορ και σενάριο-κέντημα.



Αρχικά ευχαριστώ το σινεμά Τριανόν, το λατρεμένο μου αυτό στολίδι της πόλης που τον περασμένο Μάιο, έκανε πολυήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μνήμη του Λεωνίδα Παπαγεωργίου, του εκλιπόντα δημιουργού της συγκεκριμένης κινηματογραφικής αίθουσας.

Εκεί είδαμε(ή ξαναείδαμε) πολλά αριστουργήματα. Αυτό όμως που κέρδισε την καρδιά μου ήταν η ταινιάρα-διαμάντι του 2016 με τίτλο '''wild''. Γερμανική, προκλητική (λόγω θέματος) και... αληθινό κομψοτέχνημα που δυστυχώς δεν πήρε διανομή στις ελληνικές αίθουσες, είχε προβληθεί μόνο στις περσινές νύχτες πρεμιέρας. Σκηνοθέτιδα η Νικολέττε Κρέμπιτζ. Πρωταγωνίστρια η Λίλιθ Στάνγκενμπεργκ. Μπήκαν στη λίστα των λατρεμένων μου αμφότερες.



Στη συνέχεια, στις γνωστές κι αγαπημένες εδώ και χρόνια προβολές και σεμινάρια της Ίριδας, είδα πριν λίγες εβδομάδες το αριστούργημα του 1973

'' I will walk like a crazy horse'' του Φερνάντο Αραμπάλ.

Η πιο πρωτοποριακή ταινία που είδα μέσα στη χρονιά, τόσο στην κινηματογράφησή της όσο και στα μηνύματά της. Ταινία-εμπειρία ζωής! Συγκλονίστηκα.



Τέλος, στην αρχή αυτής της εβδομάδας, Τρίτη και Τετάρτη είδα στην καισαριανή στο σινε αιολία δύο από τις καλύτερες ταινίες του Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα, το '' days of underdevelopment'' και το '' the last supper''.

Κομψοτεχνήματα!



Ευχαριστώ όσους διοργανώνουν τέτοιες προβολές, φεστιβάλ ή αφιερώματα για την τεράστια χαρά που μου προσφέρουν!



Υ.Γ: Α, χτες βράδυ είδα και το ''hereditary'' σε θερινό. Το καλύτερο ψυχολογικό θρίλερ της δεκαετίας! (προσωπική εκτίμηση)



Υπέροχη κινηματογραφική ζωή στην όμορφη Αθήνα!