Άκουσα τυχαία ένα κομμάτι το '' what a beautiful name it is'' που μιλάει για το Χριστό και με αφορμή αυτό σκέφτηκα να εξομολογηθώ. Για μένα η πίστη μου δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία. Η πίστη στο Χριστό για μένα είναι κάτι βαθύτερο, κάτι που δε μπορείς να το δεις παρα να το νιώσεις.

Με συγκινεί τόσο πολύ ο πόνος του, η αγάπη του, τα λόγια του, η σταύρωση του για όλους εμάς. Τα λόγια του είναι ένα ηθικό δίδαγμα για όλους μας που άμα έστω και λίγο σκεφτόμασταν τι είπε και τι έκανε θα αναθεωρουσαμε για πολλά πράγματα.

Η πίστη για μένα είναι το πιο δυνατό πράγμα. Άμα πιστεύεις σε κάτι σε βοηθά να πας παρακάτω. Στις δύσκολες στιγμές είναι το μοναδικό πράγμα που θα έχεις. Η πίστη σε ακολουθεί και σου δίνει κουράγιο και ελπίδα.

Στο τέλος, θα καταλάβουμε ότι είναι το μοναδικό πράγμα που μας έχει μείνει. Η πίστη. Όχι η εκκλησία ή η θρησκεία.