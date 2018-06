It's so easy to laugh it's so easy to hate it takes guts to be gentle.



"Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που θα τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν “αξίες”, σαν “ηθική”, σαν “πολιτισμό”.



Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών, αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να παίξουμε και να χαρούμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και το διπλανό μας…



Όλα, όλα τα αφήνουμε για το άυριο που δεν θα ‘ρθει ποτέ…"



Καλυτερα μονη, στο μπαλκονι με μια μπιρα να κοιταω την Αθηνα. Κουραστηκα, βαρεθηκα, πειτε το οπως θελετε. Εχετε δει τι ομορφη που ειναι η Αθηνα το βραδυ;



https://www.youtube.com/watch?v=NzIQquWxyK4