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23.5.2018 | 11:48

ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ...

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ...
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ Κ ΛΑΧΤΑΡΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ...ΟΜΩΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ!
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ Κ ΤΑ ΘΕΛΩ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ...
TAYTIZOMAI (15) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (2)
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ΣΧΟΛΙΑ (1)
1 σχόλιο
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choc choc 23.5.2018 | 15:49
Eαν οι πραξεις σου δεν εχουν αντικτυπο στους αλλους,ειμαι της γνωμης να τις ζεις...
Εαν εχουν,καλυτερα οχι,γιατι στο τελος θα στεναχωρηθεις εσυ περισσοτερο θαρρω...
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