Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
23.5.2018 | 11:48
ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ...
Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ...
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ Κ ΛΑΧΤΑΡΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ...ΟΜΩΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ!
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ Κ ΤΑ ΘΕΛΩ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ...
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ Κ ΛΑΧΤΑΡΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ...ΟΜΩΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ!
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ Κ ΤΑ ΘΕΛΩ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ...
Εαν εχουν,καλυτερα οχι,γιατι στο τελος θα στεναχωρηθεις εσυ περισσοτερο θαρρω...