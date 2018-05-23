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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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23.5.2018 | 02:18

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΟ ΠΩ ΠΟΤΕ ΤΟ ΛΕΩ ΕΔΩ ΑΝΩΝΥΜΑ..
Σ ΕΧΩ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΦΙΛΙΚΑ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΥ ΕΙΧΕΙΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕ ΘΕΣ..ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΟΤΑ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΠΕΡΝΑΣ 13 ΧΡΟΝΙΑ..ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΧΑΣΩ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ..?
'' Η ΤΝΤ ΣΟΥ''
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