Λέει ένα τραγουδι:

You gotta get up and try try try



Λέω κι εγώ στην καρακαταθλιψάρα μέσα:

You gotta give up and cry cry cry



Δεν υπαρχει φως στο τουνελ. Γιατί δεν υπάρχει τούνελ. Και δεν υπάρχει φως γενικά. Βρίσκομαι σε μια κατάμαυρη άβυσσο. Αν το δούμε ρεαλιστικά, όλοι μα όλοι μα όλοι μας βρισκόμαστε σε κατάμαυρη άβυσσο, μόνο που κάποιοι (δυσ)έτυχε να το γνωρίζουν ενώ άλλοι (ευ)έτυχε να μην το γνωρίζουν.