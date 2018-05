Συχνάζω σε έναν δημόσιο χώρο.

Δεν θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω για να μην αποκαλυφθεί γιατί δεν ξέρουμε και ποιός διαβάζει.

Λοιπόν εκεί είναι μια πολύ γλυκιά κοπέλα, γλυκύτατη σας λέω, που εργάζεται εκεί.

Έχει κι άλλους εργαζόμενους κι εργαζόμενες εκεί αλλά η συγκεκριμένη είναι πανέμορφη.

Εγώ δηλαδή τη θεωρώ πανέμορφη. She is totally my type.

Καθόλου ψώνιο, γλυκούλα, δε βάφεται παρά ελάχιστα, χωρίς αναλογίες μοντέλου αλλά με θαυμάσιο σώμα και χάρη, αέρινη, δηλαδή υπέροχη, what not to love about her?

Τέτοια περίπτωση.

Και χαμογελάει κάποιες φορές. Όταν χαμογελάει... αααααααααααααχ!

Τι υπέροχο χαμόγελο!

Εγώ σύχναζα και πριν έρθει αυτή στο συγκεκριμένο χώρο.

Κάποιες φορές τυχαίνει τα βλέμματά μας να συναντηθούν και είναι τόσο ωραία. Έχει τόσο ωραίο βλέμμα.

Και δεν ξέρω το όνομά της.

Μέσα μου την βάφτισα Ηλιοστάλαχτη.

Αχ βρε κοπέλα, θα λήξει η σύμβασή σου, θα φύγεις και δεν θα ξέρω ούτε το όνομά σου.

Θέλω να πάω να της πω ότι είναι η πιο όμορφη εργαζόμενη του χώρου.

Γενικά ότι είναι η πιο όμορφη.

Δε γίνεται όμως.

Τέλος πάντων, γι' αυτό υπάρχουν οι εξομολογήσεις, το γράφω εδώ.

Κοπέλα αν διαβάζεις τη στήλη είσαι πολύ γλυκιά και πανέμορφη και μιλάς και όμορφα. Εννοώ και με ευγένεια αλλά και ο τρόπος ομιλίας σου και η προφορά σου είναι πολύ ωραία.

Να το ξέρεις.