Ίσως να ταιριάζει πιο πολύ στη στήλη ή στο νέο μπλογκ της Α, μπα αυτό που έχω να πω παρά στις εξομολογήσεις... Bear with me.



Είμαι 26 χρόνων, ζω στη Νίκαια της Γαλλίας, και είμαι σε σχέση εδώ κι έναν χρόνο. Δεν έχω πάρει ποτέ αντισυλληπτικά.

Ο φίλος μου είναι γλυκός... Μου λέει πως δεν τον πειράζει να χρησιμοποιούμε τις άλλες μεθόδους - namely προφυλακτικά και την... απόσυρση. Καταλαβαίνουμε όμως κι οι δύο πως υπάρχει ρίσκο κι επιπλέον μας ενοχλεί κάπου το προφυλακτικό.

Ο γυναικολόγος μου στην Ελλάδα, αφού με εξέτασε και κατάλαβε το προφίλ μου, μου σύστησε αντισυλληπτικά "άφοβα". Ξέχασα να τα προμηθευτώ στην Ελλάδα κι ανακάλυψα πως εδώ στη Γαλλία χρειάζεται συνταγογράφηση για να τα προμηθευτείς.

Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τόσο η συνταγογράφηση όσο η δική μου διστακτικότητα. Διστάζω πολύ. Ίσως να'χω δει πολλά youtube βίντεο νεαρών γαλλίδων που κηρύττουν τη νέα τους ζωή με το που σταμάτησαν το χάπι... Καλύτερη διάθεση, λιγότερη ανεπιθύμητη τριχοφυία, κοκ. Έχει ενδιαφέρον πως στη Γαλλία πριν 30 χρόνια το χάπι ήταν πολύ διαδεδομένο, και σύμβολο χειραφέτησης, ενώ πρόσφατα υπάρχει πτώση στη χρήση του.

Γενικά δεν μου αρέσει η ιδέα της κατανάλωσης ενός χαπιού που μπορεί να ελέγχει τις ορμόνες μου κάθε μέρα. Είμαι άραγε παράλογη;

Υπάρχουν γυναίκες που το έχουν δοκιμάσει και παρά την αρχική τους διστακτικότητα το κράτησαν; Αυτά που λέμε για το πώς επηρεάζει τη ψυχολογία ισχύει;



Ειλικρινά μου φαίνεται αστείο που έφτασα σ'αυτή την ηλικία - όχι πως με πήραν τα χρόνια - με μια δόξα σοι ο θεός ωραία κι ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή και παρ'όλ'αυτά ακόμη δεν νιώθω αρκούντως ενημερωμένη ως προς την αντισύλληψη.



Thank you darlings.