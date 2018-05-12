Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
11.5.2018 | 20:08
ΣΕΞ Η ΕΡΩΤΑΣ ?
ΜΕ ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ...ΠΕΡΝΑΜΕ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ...ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΑ...ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕΞ...ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΞ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ...Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΚΟΠΕΛΑ Κ ΕΓΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥ ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΡΩΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ... ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ?
Ο τρόπος και η επικοινωνία μεταξύ των εραστών.