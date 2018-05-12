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11.5.2018 | 20:08

ΣΕΞ Η ΕΡΩΤΑΣ ?

ΜΕ ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ...ΠΕΡΝΑΜΕ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ...ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΑ...ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕΞ...ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΞ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ...Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΚΟΠΕΛΑ Κ ΕΓΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥ ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΡΩΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ... ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ?
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6 σχόλια
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avatar Wanderlust2 11.5.2018 | 21:19
Για να κάνεις έρωτα ούτε τον τέλειο χώρο χρειάζεσαι ούτε 5 ώρες. Ούτε καν κρεβάτι δεν χρειάζεσαι. Επομένως ξεκόλλα γιατί η θεώρηση σου είναι λίγο επιφανειακή. Έρωτας είναι το σεξ όταν αυτοί που το κάνουν είναι ερωτευμένοι.
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La soñadora La soñadora 11.5.2018 | 22:08
Για να συνεννοούμαστε, γιατί η κοπέλα νομίζει ότι ο έρωτας γίνεται με κεριά κ ροδοπέταλα.
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avatar anonimos_ 11.5.2018 | 21:24
μαλλον εννοει να ειναι ενα περιβαλλον με κερια,τριανταφυλλα κτλ κτλ...ετσι οπως τα βλεπουμε στις ταινιες..ε καλα λιγο υπερεκτιμημενο αλλα δεν ειναι κακο να στησετε καποια στιγμη το αναλογο σκηνικο.
12 1
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avatar Fabinas 11.5.2018 | 21:48
Το σκηνικο δεν κάνει το σεξ έρωτα. Ούτε ο χρόνος.

Ο τρόπος και η επικοινωνία μεταξύ των εραστών.
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avatar fou1 11.5.2018 | 21:51
Τι θέλει να πει η ποιήτρια ρε παιδιά ότι λόγω έλλειψης χώρου δεν κάνουν έρωτα αλλά σεξ ; Ότι γαμιουνται χωρίς κεριά , αρώματα και προκαταρκτικά ;
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Διογένης Κυνικός Διογένης Κυνικός 11.5.2018 | 22:15
Φοβάμαι ότι το πρόβλημά σου δεν είναι ο έρωτας ή το σεξ, αλλά η έλλειψη χώρου να το ευχαριστηθείτε σαν άνθρωποι.
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