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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
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9.5.2018 | 13:24

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ΕΙΜΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΥΛΟΠΙΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑ Κ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ Κ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ.ΚΑΘΟΜΑΙ Κ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ Κ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥΥΥ.ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ.ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ.ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΟΜΩΣ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ,ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ,ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΕΙΣ,ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Κ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ Κ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΤΟ ΟΧΙ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΓΙΞΕΙΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΥΡΙΣΕΙΣ ,ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΙΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΣ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ,ΔΕΝ ΘΑ ΤΣΑΚΩΘΕΙΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ...ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΤΩΡΑ ΠΙΑ.ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΑΦΗΣΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ,ΔΕΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ.ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΞΕΚΑΘΑΡΗ Κ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΝΕΙ.ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΑΝ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΞΕΡΩ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΙΩΣ.Κ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΩΝΕΨΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΠΗΓΑ Κ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑ Κ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΟΥ ΚΟΜΠΛΑΡΑ Κ ΚΑΘΟΜΟΥΝ ΣΑΝ ΧΑΖΟ.ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Κ ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ Κ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΦΙΛΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ Κ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΟΣΑ ΘΕΛΩ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.ΕΤΣΙ Κ ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ Κ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΩ..ΑΝ Κ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΙΣΩΣ ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
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