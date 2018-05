Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις κιλά μετά από κάποια ηλικία τελικά. Κάνω διατροφή περίπου 4 μήνες και έχω καταφέρει να χάσω μόνο 7 κιλά (ο στόχος είναι να χάσω άλλα τόσα). Για να είμαι δίκαιη όμως, δεν είμαι και με τη ζυγαριά στο χέρι να μετράω τα γραμμάρια του κοτόπουλου. Όταν τρώω κρέας,δίνω πόνο! Τώρα μας έχουν φέρει κάτι πραλίνες στο γραφείο και με κοζάρουν από απέναντι. Και σκέφτομαι την ατάκα που έλεγε η αδερφή της Rachel από τα Φιλαράκια... "Once on the lips, forever on the hips". Φάτε τα ρε συνάδελφοι να μην τα βλέπω άλλο!