Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
6.5.2018 | 01:01
ΠΈΘΑΝΕ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 5/5/2018 ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΩΡΑ ΜΑΣ. ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΥΠΈΡΟΧΟ ΤΖΑΚ ΡΑΣΕΛ ΗΛΙΚΊΑΣ 8 ΧΡΟΝΏΝ.ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ ΖΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΙΜΌΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! ΕΝΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ ΣΚΥΛΑΚΙ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΗΡΕ ... ΕΙΧΕ ΚΟΛΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΠΑΘΕ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ...Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟΣ ..ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΛΑΙΜΕ ...ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ...ΕΙΧΑ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΤΟ 2011... ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ ..ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ... ❤❤❤
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