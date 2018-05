Ο σύντροφος μου είναι 25 χρόνια μεγαλύτερος μου παιδίατρος. Έχουμε 5 χρόνια σχέση και ένα 3 χρόνο μωρό. Είναι γοητευτικος ώριμος άνδρας και μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Το βλέπω στο ιατρείο που όλο έρχονται θείες με τα ανήψια, γενικά ο γυναικείος πληθυσμός ψάχνει προσχήματα να βρεθεί κοντά του :)

Έχει ενήλικα παιδιά από προηγούμενο γάμο. Ο ένας του γιος δεν το έχει δεχτεί για μένα στην αρχή. Ξεπεράστηκαν αυτά. Τα αλλά δυο αγόρια αντιμετώπισαν την νέα σχέση με ωριμότητα.Έτσι νόμιζα τουλάχιστον. Σε ένα μήνα αρραβωνιαζεται ο γιος και τόνισε πως δεν θέλει να είμαι εκεί. Δεν ξέρω πως να αντιδράσω και δεν θέλω να έρθω σε ρήξη με τον σύντροφο μου. Στην αρχή τσακωνόμασταν γιατί ήταν αρκετά κρυφή η σχέση. We kept a low profile και η γυναίκα του δεν έλεγε πως χώρισαν, δεν ήξερε ο κύκλος του συντρόφου για μας. Και ακούγονταν διαφορά περί έξω γάμου και παρανομησ σχέσης. Δεν θέλει να έχουμε πολιτισμένη σχέση η γυναίκα του. νιώθω παραγκωνισμένη. Παλιά δεν έβαζα νερό στο κρασί μου... θέλω να έχω καλύτερη σχέση με τα παιδιά του και ξέρω πια είναι η θέση μου. Δεν παύει να με στεναχωρεί αυτό