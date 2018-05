...να έχω καλή προαίρεση, όποτε γνωρίζω κάποιον άνθρωπο και να μου βγαίνει πηγαία η ανάγκη να βοηθήσω, αν χρειαστεί κάτι, αλλά αν δω πως το εκμεταλλεύεται, του 'ρχεται από 'κει που δεν το περιμένει η φάπα.

Και αυτό είναι το κακό, πως με περνούν, μάλλον, για καλόβολη = θυματάκι και δε μου το 'χουν και τους φαίνομαι εγώ η τρελή της υπόθεσης, όταν τους το ξεκόβω. Θέλω να υπάρχει σεβασμός σε κάθε είδους σχέση, δε γουστάρω καβαλικέματα. Is it too much to ask?

Μήπως δεν πρέπει να είμαι καλοπροαίρετη, εξαρχής;