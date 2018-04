2 χρονια σχεση. Πλεον συζουμε ενας Θεος ξερει πως. Μετα απο πολλα up and down κυριως λογω προβληματων που εχει εκεινη στη δουλεια μου συμπεριφερεται ασχημα. Με αποπαιρνει οταν μιλαω, καθολου γλυκια, καθολου τρυφερη, καθολου δοτικη. Σε προσπαθειες μου να τη προσεγγισω με γειωνει "ολα τα ζευγαρια περνανε προβληματα και φασεις". Το θεμα ειναι οτι πανε πανω απο τρεις μηνες και η φαση μοιαζει μονιμη. Τι να κανω? Πλεον φοβαμαι να της μιλησω! Και η οποιαδηποτε αντιδραση μου φερνει αντιδραση πολλαπλα ισχυροτερη απο πλευρας της σε σημειο που πραγματικα δεν παλευεται η σκληραδα της και με κανει να αναρωτιεμαι πως τη βγαζει ετσι αβιαστα.