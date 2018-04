Γεια σας



Ζω στο εξωτερικό για σπουδές και μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου (κάμπους) βλέπω συχνά πυκνά ένα παιδί κ απλά έχουμε μια έντονη βλεμματική επαφή τύπου γυρνάει πίσω να με κοιτάξει η διπλοτσεκαρει κλπ κλπ. Σήμερα αργά το βράδυ περίμενα σε μια στάση μέσα στο campus κ πίσω απτή στάση είχε πάρτη σε κάτι εστίες. Ε και ο τύπος ερχόταν από μακριά , τον αναγνώρισα κ με κοιτούσε εντονα όπως κ εγώ και σε μια φάση κοντεύει κ άλλο και μου λέει did you just text me? 'μολις μου έστειλες μηνυμα;' κ πριν προλάβω να απαντήσω μου λέει 'τιποτα αστο' κ του λεω 'σορι, τι είπες;' κ μου ξανα λεει 'μου έστειλες μηνυμα;' και του απαντάω 'οχι' κ φεύγει προς μια παρέα από πίσω μου μιλάει λίγο λέει καληνύχτα κ όπως προχωράει γυρνάει ολοκλήρος σχεδον κ απλά μου ριχνει ενα βλεμμα καραμπινατο κ φεύγει χωρις να πει τίποτα. Και εγώ έμεινα σαν μαλακας να αναρωτιέμαι τι μόλις συνέβη. Καλά σαφέστατα και το παιδί ήταν μεθυσμένο. Αλλά τώρα εγώ όταν τον ξαναδώ δεν ξέρω πως να αντιδράσω.



Υ.Γ Το παιδί δεν έχει καμία πληροφορία για εμένα ούτε όνομα δεν ξέρει οπότε κανένα μήνυμα! κ θεωρητικά δεν ξέρω ούτε εγώ αν κ έμαθα απτό φβ πως τον λένε κλπ). Τι σημαίνει όλο αυτό ειλικρινά όμως;