Λένε συνηθως ότι ο καιρός είναι γιατρός και σιγά σιγά τα ξεπερνάς όλα, όλα καλά θα πάνε κτλπ. Πλέον ένα τετράμηνο μακρυά από τότε, πιάνεις τον ευατο σου ενίοτε να είναι καλά η να είναι στο εντελώς άλλο άκρο.Μέρες που περνάν γρήγορα, χαρούμενες σε ταξίδια, σε δραστηριότητες με φίλους, και μέρες που είσαι σε ένα κρεββάτι κ δεν ξέρεις τι άλλο θες πια.Κοστιζει πολύ βλέπεις, να σε αντικαθιστουν χωρίς καν να στο πουν, και να το ανακαλύπτεις μόνος. Κ παρόλα αυτά, έφυγες, ήρεμα, ήσυχα κ χωρίς να κοιτάξεις πίσω, όσο μπορούσες. Πονάς,αναπολείς, αναρωτιέσαι, και καταλήγεις ότι υπάρχουν κ αυτοί οι άνθρωποι, που από την μία στιγμή στην άλλη τα διαλυουν ολα χωρίς να νοιαστουν για κάτι . Αποδεκτό απλά για κάποιους πιο συναισθηματικους είναι ακραίο μόνο κ μόνο στη σκέψη.Μακρυγορω χωρίς κάποιο νόημα εν τέλει." Life keeps moving forward, get use to it" θα πω.

Υ. Γ Μην δίνεις πολλά, είπαν κάποτε. Αντιθέτως εσύ τράβηξες κατά τον δικό σου δρόμο, έκανες αυτό που ήθελες γιατί είσαι αυθεντικός κ τώρα βρίσκεσαι εδώ. Κάποτε θα μάθουμε κ μεις, που θα πάει.