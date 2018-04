Θα πέσω θα σηκωθώ δεν λέει το άσμα !!! Είμαι 25 χρόνων και μόλις πέρασα την πρώτη φάση του τρελού έρωτα . Αυτού του έρωτα που σου καίει τα συκώτια τον εγκέφαλο και γενικά κάθε ενεργό σου κύτταρο. Δυστυχώς δεν βγήκε κάπου η όλη ιστορία οπότε έμεινε ανεκπλήρωτο .Και αφού λοιπόν πέρασα 1 χρόνο την φάση αδράνειας μου και μάζεψα τις συμπαθητικές μου στάχτες αρχίζω σιγά σιγά να σηκώνομαι . Έλαααα όμως που τυχαίνουν στο δρόμο μου πάλι κάποιοι που πάνε γυρεύοντας ! Σαν ταλαίπωρο πλάσμα που είμαι και γω κουράστηκα την συνεχή κοροϊδία κύριοι! Λέω να αρχίσω λοιπόν και γω τα τσίμπηματα μου γιατί και γω πλάσμα είμαι και πρέπει να αμυνθώ ! Αλλά τώρα που σηκώθηκα το τσίμπημα έχει άλλη δυναμική . Let the game begin ! A Scorpio can play your game better !