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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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Κακες σκεψεις


ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ.ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΤΟΣ ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΛΕΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ,ΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΕΥΧΟΜΑΙ.ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΝΝΟΩ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΖΩ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ,ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΩ.ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
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