... να ερωτευτώ. Νομίζω το αξίζω κι εγώ στα 26 μου αισίως (not?).

Είχα κάνει πριν 3 χρονια μια φάση με μια κοπελίτσα, αλλά ηταν 18 μόνο και ανώριμη για μένα οπότε και έληξε τελικά. Δεν είχαμε ολοκληρώσει βέβαια. Εφηβικες περιπέτειες δεν έζησα ούτε για δειγμα. Γενικά έχω πάει με γυναίκες ΜΟΝΟ επί χρήμασι. Με 5 διαφορετικες όλες κι όλες (βασικά με 4, γιατί με την πρώτη δεν τα κατάφερα λόγω άγχους επίδοσης). Δεν μπορώ να πω ότι έμαθα και πολλά, καθως αυτές ήταν επαγγελματίες και δεν αμφιβάλλω καθόλου για το ότι δεν κατάφερα να ικανοποιήσω ούτε μια. Συν του ότι έχω άγχος επίδοσης ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. Γενικά τα έχω τα θεματακια μου απο ότι καταλαβατε...



{Βtw πολλοί πελάτες λέγεται ότι τις ικανοποιούν, έχω δει σε ντοκιμαντέρ μάλιστα ότι οι ίδιες οι πόρνες επιλέγουν ποιος θα τις ικανοποιήσει, συνήθως στο τέλος της βάρδιάς τους - δεν ξέρω αν και κατά πόσο βέβαια αυτό ισχυει... Τεσπα, δε θα σταθώ σε αυτό, γιατί δε θέλω να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των σχολιαστών.}



Για χρόνια πέρασα διάφορα, νευρώσεις, άγχη, κρίσεις πανικού, κλείσιμο στο σπίτι για 8 χρονια. Έχασα την επαφή με ανθρώπους, ακόμη και τους φίλους μου. Οπότε δεν είχα όρεξη για σχέση και δεν έχω αποκτήσει πλήρως κάποιες κοινωνικές δεξιότητες.



Τώρα λοιπόν έχω γνωρίσει μια συνομηλικη κοπέλα και μου αρεσει ΠΑΡΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Νιώθω πρωτογνωρα συναισθηματα και για αυτή και για τον εαυτό μου. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ, μόνο τα βασικά, αλλά εγώ έπαθα αυτην την εφηβική επιπόλαιη φλασια που απλά βλέπεις την άλλη και μαγευεσαι. Μάλιστα επειδή ανεβάζει και στα σοσιαλ ωραία πράγματα, εγώ έχω βάλει σενάρια με το μυαλό μου ότι θα είναι κουλτουριαρα όπως θα ήθελα. Αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά στο μυαλό μου. Απλά την πλάθω όπως θα ήθελα να είναι, ενώ στην πραγματικότητα δεν την ξέρω σχεδόν καθόλου. Σίγουρα όμως είναι σοβαρή και λογική, δλδ τσόκαρο δεν τη λες με τίποτα, μάλλον ΚΥΡΙΑ!



Το θέμα ειναι το εξής:

Τι να κάνω;



Να το ζήσω στο φουλ (ενώ γενικά είμαι σφιγμένος και δεν εκδηλώνω συναισθήματα) και ας φάω τα μούτρα μου (το πιο πιθανό, αφού αυτή λογικά θα θέλει άντρες πραγματικούς, 30+, αυτονομους που εργάζονται, κι όχι ανώριμα αγοράκια με baby face); Δλδ να αφεθω στο ανώριμο συναισθημα με το σκεπτικο ότι πρέπει να τα περάσω κι εγώ ολα τα στάδια της ερωτικής ωρίμανσης, ξεκινώντας από το εφηβικό στάδιο;



Από την άλλη, μήπως να το καταπιεσω-αγνοησω αυτό το συναισθημα και να "εξασκηθω" με 18χρονες κι ας μη με εκφράζουν, προκειμένου να ψηθω και να ωριμάσω; Δλδ αφού είναι ένα επιπόλαιο συναίσθημα, θα μου περάσει που θα μου περάσει, γιατί να το κάνω πιο δύσκολο με απορρίψεις και απογοητεύσεις και πόνο; Ας ποντάρω λοιπόν στα εύκολα...



Ή να γνωριστουμε και να επιδιώξω να γίνουμε φίλοι με την ελπίδα ότι κάποτε (σε 3-5 χρόνια) μπορεί να με δει με άλλο μάτι (οχι αλληθωρο πάντως);



Γενικά είμαι κλειστός και απόμακρος και ενω βράζω μέσα μου για επικοινωνία, εντούτοις δεν πλησιάζω εύκολα πρώτος τους άλλους (λόγω φοβίας για απορριψη, zero confidence), παρά μόνο αν κατείληφα πρωτα ότι είναι κι αυτοί εσωστρεφείς και ντροπαλοί. Μπορεί μαλιστα να δίνω και την εντύπωση του σνομπ.



Τεσπα, πείτε ο, τι νομίζετε, θα ήθελα να διαβάσω πολλές και διαφορετικές απόψεις. Και τα τρολ με αρέσουν, ειδικά αν είναι ευφάνταστα, γελάω πολύ. Αρκεί να πείτε κάτι, please...

ΥΓ: εμφανισιακά είναι πολύ όμορφη, εγώ μετριουτσικος και με περνάνε ηλικιακα το πολυ για 20, δεν μπορώ να μεγαλώσω μουσι. Όμως ο λόγος μου είναι αρκετά συγκροτημένος, έχω πολλές γνώσεις και με λες και λίγο έξυπνο. Πολλά άτομα μου λένε ότι αρχικά με περνούσαν για 18-20 όμως από την κουβέντα που κάνουμε καταλαβαίνουν ότι είμαι 25-26.

ΥΓ 2: μπορεί μερικά άτομα που βλέπετε ως σνομπ στην πραγματικότητα να είναι φοβισμένα, ανασφαλη πλάσματα που ντρέπονται πολύ για τον εαυτό τους, παρά να είναι όντως ψώνια.

ΥΓ 3: συγγνώμη για το σεντόνι και τα πολλά υστερόγραφα.

Καληνύχτα!