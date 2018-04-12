Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
12.4.2018 | 17:39
ΤΕΛΙΚΑ ΝΑΙ
ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΜΗΝΥΜΑ.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ...
ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙΙ.
ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ .
ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ..
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ..
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ..
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ..
ΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ...
ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙΙ.
ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ .
ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ..
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ..
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ..
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ..
ΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ