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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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12.4.2018 | 17:39

ΤΕΛΙΚΑ ΝΑΙ

ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΜΗΝΥΜΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ...

ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙΙ.

ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ .

ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ..

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ..

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ..

ΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

TAYTIZOMAI (38) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (4)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

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Αθλητισμός: Μυστήριο με την εξαφάνιση οκτώ αθλητών της αποστολής του Καμερούν στους Αγώνες Κοινοπολιτείας

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ΘΕΜΑΤΑ/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

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Βιβλίο: Αν η περίοδος του Βυζαντίου ήταν τόσο σκοτεινή, γιατί ανέδειξε έναν τόσο σημαντικό πολιτισμό;

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Αθήνα: Μια ομάδα νέων ανθρώπων καλεί τους κατοίκους των Εξαρχείων ν' ανέβουν στις ταράτσες

Αμέριμνοι και παρανοϊκοί

Δεύτερες Σκέψεις: Αμέριμνοι και παρανοϊκοί

VIDEOS/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η ανέμελη Αθήνα του 1956 σε ένα άγνωστο, τεχνικολόρ φιλμ της Ρένας Βλαχοπούλου

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Η απαιτητική διαδικασία δημιουργίας των stop motion animation ταινιών του Γουές Άντερσον

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Οι ήχοι στις ταινίες του Ταρκόφσκι

Σινεφίλ: Οι ήχοι στις ταινίες του Ταρκόφσκι

Μια πτήση μέχρι το στρώμα του όζοντος

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Γιατί συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Facebook, ακόμα και αν το μισείτε;

Κόσμος: Γιατί συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Facebook, ακόμα και αν το μισείτε;

Η Κέιλι Κουόκο, η γνωστή Πένι από το «Big Bang Theory», τα είχε κάποτε με έναν τσιγκούνη

Πρόσωπα: Η Κέιλι Κουόκο, η γνωστή Πένι από το «Big Bang Theory», τα είχε κάποτε με έναν τσιγκούνη

CITY GUIDE/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

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Θέατρο: Πέντε παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις τον Απρίλιο πριν τελειώσουν

Όλα όσα θα δούμε στο φετινό Outview Film Festival

Σινεμά: Όλα όσα θα δούμε στο φετινό Outview Film Festival

Πρεμιέρα στο LIFO.gr: Δείτε το νέο clip των Someone Who Isn't Me για το κομμάτι «Stop &amp; Remember»

Τέχνες: Πρεμιέρα στο LIFO.gr: Δείτε το νέο clip των Someone Who Isn't Me για το κομμάτι «Stop & Remember»

«Μια αιωνιότητα και ένας αιώνας: Μπέργκμαν 1918-2018»

Σινεμά: «Μια αιωνιότητα και ένας αιώνας: Μπέργκμαν 1918-2018»

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Μουσική: «Caprichos de Goya»: Μια οπτικοακουστική παράσταση για κιθάρα και video art στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

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I Was There: Είδαμε την ταινία για τον Νικ Κέιβ που προβάλλεται μόνο σήμερα στα σινεμά όλου του κόσμου

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Μουσεία&Εκθέσεις: Το Μουσείο Μπενάκη μάς μυεί στην ιερή τέχνη της ισλαμικής καλλιγραφίας

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Θέατρο: Τέσσερις επαναλήψεις που αξίζει να δεις στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών

Γιάννης Κακλέας και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος φέρνουν τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ» για πρώτη φορά στην Αθήνα

Θέατρο: Γιάννης Κακλέας και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος φέρνουν τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ» για πρώτη φορά στην Αθήνα

Ο Μάλερ στο ντιβάνι του Φρόϊντ

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i.P.A.S. Film Festival: Ένα διεθνές φεστιβάλ πολιτικών ταινιών μικρού μήκους

Σινεμά: i.P.A.S. Film Festival: Ένα διεθνές φεστιβάλ πολιτικών ταινιών μικρού μήκους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ρίο, 1989. Ο Λούλα έχει ρεύμα.

Α/λ/μ/α/ν/ά/κ: Ρίο, 1989. Ο Λούλα έχει ρεύμα.

Το Μουσείο Μπενάκη μάς μυεί στην ιερή τέχνη της ισλαμικής καλλιγραφίας

Μουσεία&Εκθέσεις: Το Μουσείο Μπενάκη μάς μυεί στην ιερή τέχνη της ισλαμικής καλλιγραφίας

Η ασπρόμαυρη ηδονή της Apollonia Saint (NSFW)

Γραφικές Τέχνες: Η ασπρόμαυρη ηδονή της Apollonia Saint (NSFW)

12 συγκλονιστικά πορτρέτα έγκλειστων σε φρενοκομείο του 1869

Retronaut: 12 συγκλονιστικά πορτρέτα έγκλειστων σε φρενοκομείο του 1869

Το Παλμ Σπρινγκς υπό το σεληνόφως

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Πάσχα στο χωριό (80's)

Α/λ/μ/α/ν/ά/κ: Πάσχα στο χωριό (80's)

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Τα κύματα του ωκεανού: το μεγαλύτερο υπερθέαμα του κόσμου

Φωτογραφία: Τα κύματα του ωκεανού: το μεγαλύτερο υπερθέαμα του κόσμου

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Εικαστικά: Πώς είναι στην πραγματικότητα τα σπίτια που ζωγράφισε ο Edward Hopper

Oh, it was a wonderful splash. Της Καρίνας Λογοθέτη.

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Οι οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στον φετινό διαγωνισμό του Smithsonian

Φωτογραφία: Οι οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στον φετινό διαγωνισμό του Smithsonian

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15 συγκλονιστικά αποκρουστικές φωτογραφίες από σκηνές δολοφονιών στη Νέα Υόρκη του 1910

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