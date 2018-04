Αγαπητοί συμπολίτες όταν κάποιος άνθρωπος λέει ότι θέλει να διεκδικήσει έναν άλλον άνθρωπο, τότε εννοείται το πράττει με κατ' ιδίαν συνάντηση, με θάρρος κα σθένος.

Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θεωρούν ως διεκδίκηση την επίμονη ενόχληση.

Δηλαδή χωρίζουν κι επιμένουν να διεκδικούν ενοχλώντας με μηνύματα, εμφανίσεις, τηλεφωνήματα τους άλλους.

Αφού χωρίσατε, τώρα τι ζητάς;

Το ίδιο και σε τελειωμένες φιλίες.

Αφού κόψατε επαφές, τώρα τι ζητάς;

Υπάρχουμε κι εμείς που αφήνουμε τους άλλους πλήρως ελεύθερους να κάνουν ό,τι νιώθουν.

Θες να φύγεις από τη ζωή μου; Φύγε. Πονάω, πληγώνομαι, ίσως το εκφράσω κόσμια μια-δυο φορές αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιδοθώ σε εξαλλοσύνες.

Ή θα θέλαμε να είμαστε με κάποιον άνθρωπο αλλά δεν πάμε να του γίνουμε στενό κολάν. (μου αρέσει καλύτερα αυτή η έκφραση από την γνωστή στενός κορσές).

Και η παρεξήγηση έρχεται και κουμπώνει κάπου εδώ.

Γι' αυτό βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις σε μόνους ανθρώπους που τους λένε π.χ. ελπίζω να μην παίζεις με την ψυχή ή με τα συναισθήματα του άλλου για να ικανοποιήσεις τη μοναξιά σου.

Γιατί οι αυθεντικά και συνειδητοποιημένα μοναχικοί άνθρωποι ΔΕΝ παίζουν με τους άλλους.

Απλά δεν γίνεται να το ξέρεις αυτό, γιατί όλοι πλέον δηλώνουν μόνοι και μάλιστα εντελώς μόνοι χωρίς να έχουν ιδέα τι σημαίνει αυτό.

Όσοι όμως το βιώνουν ξέρουν.

Αγαπώ μια πρώην σχέση, αγαπώ έναν πρώην φίλο, νοσταλγώ μια παλιά μου παρέα ΔΕΝ σημαίνει σε καμία περίπτωση επανεμφανίζομαι στη ζωή τους και προσπαθώ με άτσαλο κι εγωιστικό τρόπο να ξαναμπώ μέσα σε αυτήν.

Απλώς ζω αγαπώντας τους.

Νοσταλγώντας τους.

Ή ζω με τη σκέψη ότι με κάποιον άνθρωπο ου είδα σε κάποια στιγμή της ζωής μου θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα.

Ή θα μπορούσαμε να είχαμε σχέση.

Ζω. Με ένα αν, με μια οπτασία. Ή με πρόσωπα που ήρθαν κι έφυγαν.



Αναρωτιόμουν αν θα γραφτεί ποτέ ένα τραγούδι για εμάς. Ώσπου ήρθε ο αγαπημένος Passenger κι έγραψε το '' let her go'', και λέω ωπ, νάτος ο τύπος, μας έπιασε. Μας κατάλαβε. Μπράβο του.