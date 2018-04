Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν κάποιος με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση να την ανεβάσει εφαρμόζοντας το "fake it till you make it" που λένε οι Άγγλοι; Είναι δηλαδή εφικτό να φτάσεις να νιώθεις ωραία και σίγουρος για τον εαυτό σου (κυρίως για την εμφάνιση αλλά όχι μόνο) υιοθετώντας μερικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ναρκισσιστες (δεν αναφέρομαι στους ψυχικά αρρώστους); Η αποδοχή και αγάπη για τα ελαττώματα μου φαινεται ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. Τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο ή ο πρώτος δρόμος θα οδηγήσει σε κάτι πιο επιφανειακό και εύθραυστο ενώ ο δεύτερος σε κάτι πιο βαθύ και γερό;