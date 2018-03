Θα έχετε ακούσει πολλές γυναίκες να λένε τους άντρες λιγούρια και πως σκέφτονται μόνο το σεξ ή πολλούς άντρες να κράζουν τις γυναίκες επειδή ανεβάζουν φωτογραφίες που τονίζουν το σώμα τους και έχουν έντονη ερωτική ζωή.

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους λόγους που οδηγούν κάποιον να κράξει, όταν καθημερινά κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε σεξ.

Ας περάσω στο ψητό. Όταν ζητήσεις από μια γυναίκα να σου στείλει φωτογραφία με εσώρουχα φρικάρει και αρχίζει τα "ω! πως τολμάς ανώμαλε!". Όταν όμως καλοκαιριάσει η ίδια γυναίκα ανεβάζει δημόσια φωτογραφίες με μαγιό, πολλές φορές κάνοντας focus σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα της. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες, μόλις καλοκαιριάσει γεμίζουν το ίντερνετ με φωτογραφίες με τους κοιλιακούς έξω και κορδόνονται σαν φλαμίνγκο που θέλει να ζευγαρώσει.

Συνήθως αυτού τους είδους οι φωτογραφίες έχουν τα περισσότερα like. Θα έχετε δει και εσείς πως όταν ανεβάσετε μια φωτογραφία με μαγιό, πατάνε like άτομα που έχουν να μας πατήσουν like για χρόνια.

Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ γιατί γίνεται αυτό? Θα δώσω τη δική μου θεωρία σύμφωνα με την οποία πολύ απλά αυτός που θα ανεβάσει μια φωτογραφία τονίζοντας τα δυνατά σημεία στο σώμα τους, γυμνό ή όχι, το κάνει για τον ίδιο ακριβώς λόγο με αυτούς που πατάνε like μετά από καιρό. Γιατί οι ορμόνες βαράνε κόκκινο.

Άλλο παράδειγμα,τα βράδια που βγαίνουμε έξω γιατί στολιζόμαστε και φτιαχνόμαστε με τα καλύτερα ρούχα, το καλύτερο μακιγιάζ, το καλύτερο χτένισμα και τονίζουμε τα δυνατά μας σημεία, και άντρες και γυναίκες? Για να κάνουμε εντύπωση και να περάσει η ώρα ή για να καταλήξει η βραδιά στο κρεβάτι?

Γιατί οι άντρες είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικοί και βοηθάνε μια γυναίκα μόλις τους ζητήσει κάτι? Επειδή είναι gentleman και έχουν καλούς τρόπους ή επειδή θέλουν να μπουν στο βρακί της?

Γιατί μερικές γυναίκες λένε τους όλους τους πρώην τους γουρούνια και πως σκέφτονται μόνο το κρεβάτι? Επειδή έτσι είναι η αλήθεια ή επειδή βαρέθηκαν και θέλουν να βρουν ένα πραγματικό γουρούνι που θα της θέλει για να κάνουν ρωμαικά όργια?

Γιατί όταν είσαι σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς βλέπεις μερικούς να κάνουν έλεγχο πριν κάτσουν κάπου και καταλήγουν να κάθονται δίπλα στην πιο ωραία και στον πιο ωραίο? Ακραίο αλλά γίνεται.

Γιατί όταν μια εντυπωσιακή γυναίκα πάει να ψωνίσει στην λαική ή σε ένα κατάστημα της γειτονιάς, ο πωλητής αρχίζει τα γελάκια και κάνει και κάποιο δωράκι ή καλύτερη τιμή? Επειδή έχει καλή καρδιά ή επειδή νομίζει πως θα με τα σάλια του θα κολλήσει ή άλλη?

Θα μπορούσα να φέρω πολλά περισσότερο παραδείγματα όμως το νόημα θα είναι το ίδιο σε όλα. Όλοι μας, άντρες και γυναίκες, έχουμε το μυαλό μας στο σεξ αρκετές ώρες της ημέρας.

Ανεβάζουμε φωτογραφίες που τονίζουμε το σώμα μας για να προκαλέσουμε και να κάνουμε κάτι ερωτικά με όσους τσιμπήσουν. Ντυνόμαστε με συγκεκριμένα πρότυπα για να εντυπωσιάσουμε το άλλο φύλλο και πολλές φορές να μπούμε στο βρακί τους. Κάνουμε τους καλούς σε εντυπωσιακές γυναίκες και άντρες με την ελπίδα να αναστενάξουν τα κρεβάτια μια μέρα.

Σχεδόν τα πάντα γυρνάνε γύρω από το σεξ.