σε αφήνω στην ηρεμία σου, και στην ευτυχισμένη σου ζωή.. δεν κάνει να σε ενοχλώ πια.. δεν κάνει να ταράζω τα νερά...



θέλω να ρωτήσω τι κάνεις κ δεν τολμώ, μη νομίζεις ότι θέλω κάτι άλλο πέραν του να μάθω αν είσαι καλά, ή αν χρειάζεσαι να έρθω να σου αφήσω μαγικά χαπάκια που παίρνουν τις ταχυκαρδίες...



μου είναι τραγικά δύσκολο να αποδεχτώ το ανεκπλήρωτο το υπόθεσης, πρέπει όμως να προσπαθήσω...



κράτησα τα δάκρυα μου, αρκετές μέρες, μέχρι που τα άφησα και φέραν λίγη λύτρωση.



κοιμήσου ήσυχος.. ήρθε το τέλος.



αντίο, θα σε αγαπώ για πάντα. εκτός αν κάποτε καταφέρω κ αγαπήσω κι εμένα για αυτό που είμαι κ μπεις στη σφαίρα του παρελθόντος...



(άσε που διάβαζα κι ένα γαμάτο τσιτάτο που έλεγε: never let a man tell you TWICE that he doesn't want you...)