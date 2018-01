Δεν ξέρω αν θα βρω αυτό που ψάχνω σταθερές παρέες ή μία κοπέλα αλλά θα γλεντήσω την ζωή μου όσο με παίρνει και όπως τυχαίνει.Οι εμμονές μου με κάποια θέματα με οδήγησαν στην κατάθλιψη και ξέχασα να ζω.Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ σε λογικά πλαίσια .Όσο γι αυτούς που δεν έχασαν ευκαιρία να με πληγώσουν αντί να με βοηθήσουν να καταλάβω το λάθος στην συμπεριφορά μου ένα έχω να πω είδη έχουν μείνει εκεί που ανήκουν στο παρελθόν ως ένα κακό όνειρο μέσα από το οποίο έμαθα τα ελατώματά μου και τις αδυναμίες μου.Εξάλου εδώ και καιρό είχαν εξαφανιστεί από την ζωή μου για όποιο λόγο....Κακώς επέστρεψα ποτέ μην επιστρέφετε παιδιά σε άτομα που είτε επιλέξατε εσείς να φύγετε αρχικά είτε αυτά.Και στις δύο περιπτώσεις δύσκολα θα είναι τα πράγματα όπως τα θυμόσουνα.Όλα μα όλα για κάποιο λόγο.Ίσως ήρθε η ώρα να ακολουθήσω την φράση do not worry be happy που έλεγε ένας φίλος που είναι κάπου εκεί ψηλά σκεφτόμουν να τον συναντήσω σύντομα αλλά μάλλον θα το παλέψω για λίγο ακόμα