Όσα έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία (και βάλε) με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τού δίνουν το δικαίωμα να κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στη συζήτηση, όμως, για το αν είναι ο GOAT (Greatest Of All Time), δηλαδή ο καλύτερος που πάτησε ποτέ στο χορτάρι, θα υπάρχουν πάντα αυτοί που θα επισημαίνουν τα φτωχά επιτεύγματά του με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Με δεδομένο ότι βαδίζει στα 31, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του Μεσί-α να οδηγήσει τους «μπιανκοσελέστε» στην κατάκτηση του τροπαίου και να κάνει τους επικριτές του να σωπάσουν μια για πάντα.

Σαλάχ

Ο τελευταίος Φαραώ της Αιγύπτου

«Μο Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing, Salah, la la la, la la la, the Egyptian king». O βραχύσωμος Αιγύπτιος με το φουντωτό μαλλί και το καλοσυνάτο χαμόγελο έγινε φέτος σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ, αλλά για τους συμπατριώτες του συμβολίζει κάτι πολύ περισσότερο. Έναν «φάρο» ελπίδας και αισιοδοξίας σε μια χώρα που μαστίζεται από μεγάλα οικονομικά προβλήματα, περιστατικά διαφθοράς, τρομοκρατικές επιθέσεις και ένα κράτος καταστολής.