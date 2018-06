Αντισυμβατικός, προκλητικός, με την έρευνά του να προωθεί τον σύγχρονο χορό σε νέα μονοπάτια: δύο χρόνια μετά την πολυσυζητημένη νυχτερινή δράση του στην πλατεία Κοτζιά, που προκάλεσε αίσθηση ακόμα και στους λιγότερο μυημένους, ο Μπορίς Σαρμάτς, το τρομερό παιδί του αβανγκάρντ ευρωπαϊκού χορού, επιστρέφει στην Αθήνα.

Στο enfant τολμά να χρησιμοποιήσει αυτό που αποκαλύπτει το όνομα του ίδιου του έργου, μια ομάδα παιδιών από το Βερολίνο που ως εύθραυστο, εύπλαστο, αλλά μη ελέγξιμο υλικό μεταφέρεται και τοποθετείται από τους χορευτές με τρόπο ώστε να προκύπτει ένα τοπίο συνεχών μεταμορφώσεων.

Καθώς ο χορογράφος ερευνά πώς μπορεί να προκύψει σωματική κίνηση χωρίς τη χρήση μυϊκής ενέργειας, ένας τεράστιος γερανός μετακινεί τους ενήλικους χορευτές, οι οποίοι με τη σειρά τους μετακινούν τα παιδιά.

Info: Boris Charmatz - enfant, Πειραιώς 260, Δ, 12-14/7, 21:00

Στο «enfant» ο Μπορίς Σαρμάτς τολμά να χρησιμοποιήσει μια ομάδα παιδιών από το Βερολίνο που ως εύθραυστο, εύπλαστο, αλλά μη ελέγξιμο υλικό μεταφέρεται και τοποθετείται από τους χορευτές με τρόπο ώστε να προκύπτει ένα τοπίο συνεχών μεταμορφώσεων. Φωτο¨Borris Brussey



Με τις μυστηριακές Βάκχες της ενθουσίασε το κοινό του περσινού Φεστιβάλ. Έναν χρόνο αργότερα και με τον Αργυρό Λέοντα Χορού της Μπιενάλε Βενετίας στις αποσκευές της, η Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας, η χορογράφος από το Πράσινο Ακρωτήρι που ζει στη Λισαβόνα και θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ταλέντα της γενιάς της, παρουσιάζει στην Αθήνα ένα παλιότερο έργο, το πρώτο της για μεγάλο σύνολο και μουσικούς, αλλά εξίσου σουρεαλιστικό, αλλόκοτο και έντονο.

Στο of ivory and flesh - statues also suffer, που περιγράφεται από την ίδια ως «χορός από μαρμαρωμένες φιγούρες», τα αγάλματα αποκτούν ζωή και αψηφούν την ακινησία.

Info: Marlene Monteiro Freitas - of ivory and flesh - statues also suffer, Πειραιώς 260, Η, 24-25/6, 21:00

Η Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας, η χορογράφος από το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάζει αυτό που η ίδια περιγράφει ως «χορό από μαρμαρωμένες φιγούρες». Φωτο: Pierre Planchenault



Καθώς η έννοια του χωροχρόνου φαίνεται πως απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εκπροσώπους διαφορετικών μορφών τέχνης, το καλλιτεχνικό ζευγάρι El Conde de Torrefiel, που αποτελούν η Tanya Beyeler από την Ελβετία και ο Pablo Gisbert από την Ισπανία, αποφασίζει να καταπιαστεί με αυτήν τη δύσκολη έννοια στο έβδομο κατά σειρά έργο τους, μετά το Guerilla που επίσης είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα.

Η παράσταση La Plaza μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις Βρυξέλλες κι έπειτα από στάσεις σε Φρανκφούρτη, Λισαβόνα, Βιέννη και Σεούλ θα προσγειωθεί στην Αθήνα.

Σε αυτήν οι καλλιτέχνες παρατηρούν τα φυσικά όρια που θέτει ο χώρος και τις φυσικές δυνάμεις που καθορίζουν τις ζωές μας, ενώ η σκηνή μετατρέπεται σε «αγορά» μέσω της οποίας διευρύνεται η αντίληψή μας για τον χωροχρόνο και για το μέλλον, που φαντάζει άγνωστο και απρόβλεπτο.

Info: El Conde de Torrefiel - La Plaza, Πειραιώς 260, Δ, 30/6-1/7, 21:00

Η παράσταση «La Plaza» μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις Βρυξέλλες κι έπειτα από στάσεις σε Φρανκφούρτη, Λισαβόνα, Βιέννη και Σεούλ θα προσγειωθεί στην Αθήνα. Φωτο: Els De Nil



Ο τρόπος με τον οποίο συνδέει τον σύγχρονο χορό με το hip hop και το street dance ο Βραζιλιάνος Μπρούνo Μπελτράo θεωρείται μοναδικός και του έχει προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση.

Οι περφόρμερ της ομάδας του Grupo de Rua προέρχονται από διαφορετικά είδη χορού του δρόμου και δεν αρκούνται σε απλή μεταφορά αυτών των ειδών στις σκηνές των σημαντικών θεάτρων όπου παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Με το έντονα πολιτικό Inoah θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τη στιβαρή σωματική γλώσσα τους. Μέσα σε μια σχεδόν άδεια σκηνή δέκα χορευτές χτίζουν μια σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό και στον εξωτερικό κόσμο και πραγματεύονται τη συνδιαλλαγή, τη σύγκρουση, τη συνύπαρξη και τη συλλογικότητα.

Info: Bruno Beltrão - Grupo de Rua -Inoah, Πειραιώς 260, Η, 13-15/6, 21:00

Με το έντονα πολιτικό «Inoah» η ομάδα του Grupo de Rua θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τη στιβαρή σωματική γλώσσα της.



Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Τάλως ήταν ένα γιγαντιαίο ανθρωπόμορφο μεταλλικό κατασκεύασμα, κάτι σαν τεράστιο ρομπότ, που είχε το καθήκον του φρουρού της Κρήτης (και κατ' επέκταση της Ευρώπης).

Ο Talos του Λευκορώσου Αρκάντι Ζαΐντες είναι μια διάλεξη-παράσταση, αποτέλεσμα διετούς έρευνας του καλλιτέχνη με χορογράφους, δραματουργούς, video artists και ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης, που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση, τις νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και το μέλλον των συνόρων.

Άλλο ένα έργο που με αφορμή την τέχνη του χορού αποτελεί ισχυρό πολιτικό σχόλιο, μια και προέκυψε από τη μελέτη του ομώνυμου προγράμματος ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους τα κλειστά σύνορα και οι μέθοδοι παρακολούθησης χειραγωγούν το ανθρώπινο σώμα και γεννούν μια νέα χορογραφία.

Info: Arkadi Zaides - Talos, 4-6/6, 21:00, Με ελληνικούς υπέρτιτλους